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"Понятная политика". Швеция идет своим путем в сражении с коронавирусом. Смотрите в понедельник после "Панорамы"

Швеция идет своим путем в сражении с коронавирусом. Единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры.

Насколько эффективно работает такая модель, почему ее сравнивают с белорусской, что говорят о наших врачах в Стокгольме?

Интервью со шведскими медиками, экспертами и простыми жителями. Об этом в очередной серии проекта "Понятная политика". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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