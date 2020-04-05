"Понятная политика". Швеция идет своим путем в сражении с коронавирусом. Смотрите в понедельник после "Панорамы"

Швеция идет своим путем в сражении с коронавирусом. Единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры.



Насколько эффективно работает такая модель, почему ее сравнивают с белорусской, что говорят о наших врачах в Стокгольме?



Интервью со шведскими медиками, экспертами и простыми жителями. Об этом в очередной серии проекта "Понятная политика". Смотрите в понедельник после "Панорамы".



