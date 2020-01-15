Очередные прямые телефонные линии пройдут 18 января

К представителям власти обратиться напрямую. Очередные прямые телефонные линии пройдут и в эту суббот - 18 января.



В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



