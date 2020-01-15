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Очередные прямые телефонные линии пройдут 18 января

К представителям власти обратиться напрямую. Очередные прямые телефонные линии пройдут и в эту суббот - 18 января.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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