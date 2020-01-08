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Очередные прямые телефонные линии пройдут в ближайшую субботу

К представителям власти можно обратиться напрямую. Очередные прямые телефонные линии пройдут в ближайшую субботу, 11 января. В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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