К представителям власти можно обратиться напрямую. Очередные прямые телефонные линии пройдут в ближайшую субботу, 11 января. В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



