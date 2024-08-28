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Очередные санкции ЕС: какие последствия запрета на ввоз секонд-хенда ждут потребителей в Беларуси

Очередные санкции ЕС: какие последствия запрета на ввоз секонд-хенда ждут потребителей в Беларуси

Еврочиновники приняли очередной пакет санкций против Беларуси. Они в том числе ввели запрет на поставку в страну одежды секонд-хенд из Евросоюза. Возможные последствия такого решения обсудили в ток-шоу "Экономическая среда".

В первую очередь председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина обратила внимание, что секонд-хенд в Беларуси абсолютно обнулится, все равно пробьет себе дорогу. То есть логистические каналы перестроятся.

Понятно, что произойдет удорожание товара. Сколько он будет стоить, как он будет попадать на полку, мы еще увидим. Но даже если сейчас в магазинах секонд-хенда не будет какого-то вида товаров, я уверена, что белорусская промышленность и импорт, который идет из других стран, закроют потребности покупателя.
Татьяна Лугина

Гостья ток-шоу убеждена, что любителям магазинов с бывшими в употреблении вещами ничего не грозит в долгосрочной перспективе.

Сам концерн "Беллегпром" планирует воспользоваться сложившейся ситуацией. "У нас разработан план открытий розничных магазинов. И не только в крупных городах, но и в мелких. Есть ряд примеров, когда руководители предприятий принимают правильные решения: идут в города, где население составляет 200 тыс., 100 тыс. человек, - обратила внимание Татьяна Лугина. - И, конечно, делать это надо через рекламу, через маркетплейсы".

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