Очередные санкции ЕС: какие последствия запрета на ввоз секонд-хенда ждут потребителей в Беларуси

Понятно, что произойдет удорожание товара. Сколько он будет стоить, как он будет попадать на полку, мы еще увидим. Но даже если сейчас в магазинах секонд-хенда не будет какого-то вида товаров, я уверена, что белорусская промышленность и импорт, который идет из других стран, закроют потребности покупателя.

Татьяна Лугина