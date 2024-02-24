Очевидные симптомы невроза перечислила врач

Неврозы проявляют себя как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Об этом журналистам рассказала врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии Надежда Меджинян.



"Среди физических симптомов выделяют повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, боль в груди и сухость во рту, головные боли, ухудшение зрения, тремор конечностей, высыпания на коже, нарушения менструального цикла у женщин", - отметила Меджинян.



Что касается психологическх симптомов, тов первую очередь это ощущение потери контроля над своим разумом, своими действиями, страх внезапной смерти, чрезмерное беспокойство за себя и близких, высокая восприимчивость и ранимость.



Пациенты с неврозами, как правило, жалуются на чрезмерную раздражительность, постоянное чувство усталости и апатии, социальную изоляцию, частые и неожиданные перепады настроения, нарушения режима сна и бодрствования, потерю интереса к жизни.



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