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Очевидные симптомы невроза перечислила врач

Очевидные симптомы невроза перечислила врач

Неврозы проявляют себя как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Об этом журналистам рассказалаврач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии Надежда Меджинян.

"Среди физических симптомов выделяют повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, боль в груди и сухость во рту, головные боли, ухудшение зрения, тремор конечностей, высыпания на коже, нарушения менструального цикла у женщин", - отметила Меджинян.

Что касается психологическх симптомов, тов первую очередь это ощущение потери контроля над своим разумом, своими действиями, страх внезапной смерти, чрезмерное беспокойство за себя и близких, высокая восприимчивость и ранимость.

Пациенты с неврозами, как правило, жалуются на чрезмерную раздражительность, постоянное чувство усталости и апатии, социальную изоляцию, частые и неожиданные перепады настроения, нарушения режима сна и бодрствования, потерю интереса к жизни.

Фото:pixabay.com

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