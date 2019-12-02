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Очевидцы бросились спасать попавших в ДТП белорусов и погибли
В Подмосковье в аварии пострадали трое белорусов, медики больницы города Видное оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщает паблик "Видное ньюс", в начале восьмого утра в субботу оператору службы 112 поступила информация о столкновении КамАЗа и легкового "фиата" в городском поселке Горки Ленинские. Среди пострадавших трое граждан Беларуси. Личности двоих погибших установлены, это водитель и пассажир, они проезжали мимо на "ГАЗели". Остановились у места аварии и вышли помочь пострадавшим. И в этот момент их насмерть сбил внедорожник "УАЗ-Патриот". Обстоятельства случившегося выясняет следственная группа Подмосковья.
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