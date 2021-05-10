Очевидцы событий о том, как возрождали Минск после войны

Что-то совершенно немыслимое происходит в мире. Историю хотят переписать, исказить, замазать, исковеркать, забыть. Но как можно забыть жертвы, геноцид, истребление, смерть, сожженные деревни?

Или как не помнить разбомбленный, разрушенный почти до основания Минск? Ведь военные бомбежки оставили от него в лучшем случае скелеты довоенных строений.



Ксения Лебедева встретилась с очевидцами событий. Они видели Минск разным и знают ценность дня сегодняшнего.



Это сейчас Минск - уютный город с широкими улицами, проспектами и высокими зданиями. Как говорят, новострой. Здесь практически не осталось исторических строений, к нашему сожалению, война все стерла. Но остались люди, которые помнят, каким он был.



Брониславу Петровичу было семь лет, когда он увидел, как падают первые бомбы на Минск и его родную хату. Семье пришлось покинуть столицу до самого освобождения. Город после артиллерийских обстрелов и бомбежек было не узнать.





По дороге на Потсдамскую конференцию Сталин заезжает в Минск. 15 июля 1945 года, стоя среди развалин города, он произносит: "Разрушения в Белоруссии превосходят все представления. Это можно понять и оценить, только увидев". Тогда существовало мнение, что Минск проще отстроить на новом месте, а не восстанавливать.



Сегодня Бронислав Петрович старается воссоздать облик довоенного Минска в своих книгах. Музыкант по профессии, он с особой страстью увлекся историей, частью которой и сам является. Глядя на снимки 1947 года, рассказывает о районе Комаровки и сегодняшней площади Якуба Коласа.



Владимир Александрович - ровесник Победы, поэтому рос и взрослел вместе с новым Минском. В детских воспоминаниях навсегда остались и восстановление города, и праздничные марши на 9 Мая.



Сравнивая Минск сегодня и тогда, Владимир Александрович отмечает, что город был меньше в сотни раз. Всем известная Комаровка была окраиной города.



Только считанные люди помнят, как это было. Как тяжело было отстраивать город практически с нуля, чтобы сегодня он не уступал ни одной столице мира.

