Ода труду: в Беларуси стартовал творческий конкурс "Хвала рукам, что пахнут хлебом"

В Беларуси стартовал творческий конкурс среди журналистов "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Организаторами выступили Министерство информации и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.

В различных номинациях будут отмечены лучшие материалы республиканских и региональных СМИ, посвященные уборочной кампании 2026 года. Участники должны представить репортажи, очерки, специальные проекты, радиосюжеты, а также фотоработы.

Прием конкурсных материалов продлится до 21 августа, а каждого победителя ждет денежный приз.

Фото: 1prof.by