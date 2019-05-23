Одаренные подростки вернулись в Минск с победами в восьми номинациях конкурса "Техноинтеллект"

Юные инженеры и программисты столицы возвратились с международного конкурса "Техноинтеллект". В активе одаренных подростков победы в восьми номинациях. Как собрать свой 3D-принтер и марсоход на солнечных батареях - узнал Илья Цветков.



Создавать чудеса техники Даниил Елисеенков начал еще в седьмом классе - папа показал парню, как работает 3D-принтер. Через несколько месяцев после этого впечатленный парень собрал свой принтер с несколькими функциями, а сейчас повез на международный конкурс "Техноинтеллект" в Королев более серьезную разработку - универсальную инженерную станцию. Возвратился не с пустыми руками - взял первое место в номинации "Техническое конструирование".



Парень признается: в школе не все предметы даются легко. Но только не точные науки, ведь без знания законов физики, математики и азов программирования в разработке таких проектов не обойтись.



Техники столичной команды возвратилась с форума "Техноинтеллект" абсолютными победителями: призовые места в восьми номинациях. Мастерство и знания юных гениев инженерии высоко оценили члены жюри.



На конкурсе, который проходит раз в два года белорусские техники выступают уже в 6 раз. Кроме 3D-принтеров наша команда представила также мобильные инструменты, инженерные компьютерные программы и даже модель марсохода.



А вот это ультразвуковой излучатель. С его помощью можно чистить золото и серебро, регулировать влажность воздуха и даже ускорить рост семян.



Следующий конкурс пройдет в 2021 году в Беларуси. Лучшие конструкторы и программисты из всей страны продемонстрируют свои работы. Победители этого года попали в банк данных одаренной молодежи республики.