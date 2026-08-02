Одежда для учащихся и новшества в турсфере: что нового будет у белорусов с 1 августа

Закрома родины наполняются зерном, а жизнь белорусов в последний месяц лета - важными социальными и бытовыми новшествами. Увеличатся бюджет прожиточного минимума, детские пособия, отдельные пенсионные выплаты и социальная помощь.

Да, самое время примерять наряды к новому учебному году, тем более требования к школьной форме стали жестче. Плюс появился реестр изготовителей одежды для учащихся. А коммунальные службы продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону.

Начало отработки у выпускников вузов и колледжей

Август - волнительное время для молодых специалистов. Выпускники вузов и колледжей, которые обучались на бюджете, с 1 августа приступили к отработке по распределению и могут рассчитывать на ряд льгот.

Во-первых, на единовременную денежную выплату, размер которой привязан к месячной стипендии в последнем семестре обучения. Во-вторых, выплачивается пособие за переезд в размере одной тарифной ставки или должностного оклада, если место работы расположено в другом населенном пункте. Обладатели красных дипломов могут получить дополнительные бонусы. Работодатель может установить повышенный должностной оклад или персональную надбавку. Молодые специалисты также вправе взять льготный кредит на пять лет на покупку потребительских товаров белорусского производства, а еще стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как по месту регистрации, так и по месту работы.

Деловой стиль одежды для учащихся

С 13 августа вступают в силу обновленные требования к деловому стилю одежды для учащихся. Госстандарт пересмотрел критерии качества и запускает специальный реестр белорусских производителей, чью продукцию будут рекомендовать к покупке.

Теперь споров по поводу того, что же понимать под деловым стилем, станет меньше. По версии Госстандарта, деловой стиль - это одежда, которая отличается строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе материалов, цветовой гаммы, покроя и аксессуаров. Требования к качеству ужесточили. Теперь материалы должны быть более устойчивыми к разрывам и образованию катышков, что повысит долговечность школьной формы. Если производитель хочет попасть в новый реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся (это онлайн-ресурс рекомендованной продукции), одежда должна быть сшита исключительно на территории Беларуси.

При этом допускается, чтобы текстильное сырье (пряжа, ткани) поставлялось преимущественно (не менее 50 %) из стран Союзного государства.

Тем временем продажи школьных товаров подошли к самому разгару и продлятся до середины сентября. Заглядывайте в тематические секции и "уголки школьника". Продавцы обещают бесплатную подгонку по фигуре, скидки и рассрочки. Отдельные льготы традиционно будут предоставлены для многодетных семей.

Материальная помощь к школе и пересчет единовременного пособия при рождении ребенка

С 1 августа можно получить и матпомощь к школе. Деньги переведут на базовый счет.

С первого числа последнего летнего месяца также традиционно пересматривают сразу два типа выплат - зависящие от средней зарплаты по стране и привязанные к базовому прожиточному минимуму (БПМ). Так, увеличится пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Пересчитают также единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на детей от 3 до 18 лет в период ухода за малышом до 3 лет, пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. Новые размеры утверждает Министерство труда и социальной защиты Беларуси. Перерасчет делают автоматически, поэтому подавать заявления или переоформлять документы не нужно.

Новшества в сфере туризма

Август хоть и намекает на приближающуюся осень, но все еще остается идеальным временем для того, чтобы собрать чемоданы и отправиться туда, где лето обещает задержаться подольше.

Египет с 1 августа переходит на цифровые визы. Теперь путешественники вместо бумажных наклеек в паспорте будут получать QR-код. Сначала нововведение обкатают в аэропорту Каира, затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы прежняя - 36 долларов США. Получить QR-код можно будет одним из трех способов - через официальный сайт, через мобильное приложение либо через автоматы самообслуживания в залах прилета. После заполнения анкеты и оплаты картой турист получит QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается, только банковской картой. Так что туристам больше не придется тратить время на заполнение бумажных бланков и покупку марок-наклеек в окнах аэропортов. Туристы, прибывающие в августе в Хургаду, оформляют визы по старым правилам. Что касается путешественников, прибывающих в Шарм-эль-Шейх, то им по-прежнему бесплатно ставят в паспорт так называемый синайский штамп. Цифровая система на него распространяться не будет.

Главное фото: magnific.com