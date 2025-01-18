Один день с депутатом - как парламентарии помогают в решении проблем и поддерживают инициативы

Быть в центре всех событий, знать о проблемах граждан и, что особенно важно, помочь решить возникшие вопросы.

Спектр задач парламентариев разнообразен. Корреспонденты "Первого информационного" провели один день с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Владимиром Боровенко. В зоне ответственности депутата - Брестский-Восточный избирательный округ № 3.

Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для меня в первую очередь быть депутатом - это работать с людьми. Люди меня избрали, люди на меня надеются. Решение же всегда есть, стоит его только поискать".

Главное не просто слушать, а слышать. Для этого проводятся приемы граждан и прямые телефонные линии. Когда Анна Горбач попала в непростую ситуацию, где искать помощи - не знала. По совету коллег обратилась за ней к своему депутату.

Анна Горбач, жительница г. Бреста:

"При обращении к депутату я сказала свой вопрос. И он разъяснил мне, что вообще делать. И потом после этого всего у меня все стало на место, все вопросы решились. Спасибо большое депутату. Я всем людям советую обращаться. Там реально есть помощь".

Плотное взаимодействие с местной властью

Только в прошлом году к парламентарию поступило около 40 обращений. Они касались разных сфер - экономика, образование, ЖКХ и не только. В решении многих вопросов особую роль играет плотное взаимодействие с местной властью.

Александр Прадун, глава администрации Московского района г. Бреста:

"Очень важно консолидировать наши усилия. Действительно на высоком уровне организована эта работа. У нас есть полностью понимание, кто за что отвечает. И самое главное, что мы понимаем, какие инструменты у нас есть для того, чтобы решить эти проблемные вопросы максимально оперативно и эффективно".

Поддержка инициатив

Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"То, что у нас 2025 год - Год благоустройства, это тоже очень мудро со стороны нашего Президента. Потому что как раз именно при приеме граждан я в этом убедился. Люди поднимают вопросы благоустройства. Некоторые смотрят и более широко, не именно своих каких-то непосредственно нужд. Приходят с предложениями об изменениях в законодательства. Нет предела совершенству. Стараемся улучшить жизнь нашей страны, наших людей".

Встреча с коллективами

Кстати, ряд предложений вынесен на самый высокий уровень. В частности, совсем недавно депутаты приняли проект закона Беларуси "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Его новации парламентарий обсудил с сотрудниками Следственного комитета Бреста. Говорили и о достижениях страны за последние 30 лет, о предстоящих выборах Президента.

Праздник для юных белорусов

В детском саду № 74 самые разные ребята, в том числе с особенностями развития. Вместе с воспитанниками Владимир Боровенко окунулся в сказку. Конечно, никто не остался без подарков.

Забота о пожилых

Внимание не только юному поколению, строителям будущего страны, но и тем, кто на заслуженном отдыхе. Владимир Михалик часть своей жизни отдал машиностроению. Возглавлял профильное предприятие в Бресте. Сейчас на пенсии, продолжает активную жизненную позицию, занимается искусством - поет.

Владимир Михалик, житель г. Бреста, экс-директор ОАО "Брестмаш":

"Я вижу то, что в Бресте за эти годы изменилось. Не узнать. И благоустройство, и развитие того же нашего Брестмаша, и еще ряда предприятий наших. Вижу, что, конечно, лучше. Не сравнить, что было, когда был развал Союза".