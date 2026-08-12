Один из самых эффектных видов на солнечное затмение был в Гродно

Беларусь увидела редкое астрономическое явление - солнечное затмение. Событие буквально заполонило социальные сети: пользователи массово публикуют фото и видео затмения, создавая эффект "космического флешмоба". Кстати, это первое полное солнечное затмение над континентальной Европой с 1999 года. Следующее такое зрелище в европейской части планеты случится только через 35 лет - в 2061 году. Так что кадры и впечатления сегодняшнего вечера - на вес золота.

В Беларуси затмение началось примерно в 20:10 по минскому времени. Максимальная фаза пришлась на полдевятого, а завершилось явление около девяти вечера. В Минске Луна закрыла порядка половины солнечного диска. Один из самых эффектных видов среди белорусских городов наблюдался в Гродно - там покрытие от встречи Луны и Солнца могло достигать более 70 процентов.