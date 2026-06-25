"Один район - один проект": как новые производства меняют облик регионов и удерживают людей в селах

Как сделать так, чтобы белорус не бросал село, не грезил об огнях большого города, выбирал агрогородки для будущего своих детей? Сначала работа мечты, говорят соцопросы. Лишь после в нашей пирамиде ценностей, досуг, инфраструктура, цены в магазинах, ЖКХ.

Инвестировать в регионы, создавая предприятия, значит повышать привлекательность глубинки, делать небольшие города местами притяжения для жизни тысяч белорусов. В "Специальном репортаже" расскажем, как новые производства меняют облик регионов и какую роль в этом преображении играет инициатива "Один район - один проект".

Молочные реки Беларуси текут на сотне предприятий переработчиков по всей стране. Сырья хватает, чтобы не только накормить себя, но и держать марку одного из ведущих мировых экспортеров молочных продуктов. Белорусы придумали около 2 тыс. видов и научились делать вкусно, полезно, а еще безотходно.

На небольшом заводе в Калинковичах начинали с производства сыров, а в процессе получали не только пармезан или маасдам, но и тонны сыворотки. Ее было настолько много, что переработчик задумался, можно ли использовать побочный продукт с выгодой для себя и потребителя. Когда-то сыворотку просто выливали, затем научились сушить, используя в кормовых целях или кондитерской промышленности. Но только здесь, в Калинковичах, она стала основой для выпуска нового белорусского премиального бренда. Аналогов, заверяют, нет ни у нас, ни у наших соседей.

Секретов производства на заводе не раскрывают, лишь заверяют, что это точно полезно. Сывороточный белок самый качественный, сбалансированный и легко усвояемый. Можно съесть 100 г куриного мяса или 4 яйца, а можно заменить это лишь одной упаковкой высокобелкового напитка из Калинковичей. Выбирайте сами. И судя по цифрам продаж, многие выбирают быстрый и удобный перекус.

"Суточная потребность белка для человека составляет 1 г на 1 кг массы тела. То есть, например, человеку с массой тела 60 кг нужно 60 г белка в сутки, а это две баночки нашего продукта. Но еще не стоит забывать, что наши продукты без использования сахара. Это сывороточный белок, он усваивается намного быстрее, чем животный", - отметила главный технолог СООО "Белсыр" Алина Процко.

Полезно, низкокалорийно и при этом вкусно? Да, так бывает. Чтобы придумать уникальную молочную формулу здоровья, подключили науку. Ушли годы работы, чтобы получить легкий способ поддержать себя в форме, даже если заниматься спортом лень. А затем оказалось, что тех, кто считает не только калории, но и белки, слишком много, чтобы становиться на первоначальных объемах в 400 т готовой продукции. Но чтобы делать больше, нужны новые мощности. И на заводе решили, что надо расширяться.

"Узнали о том, что в государстве есть такая поддержка бизнеса - программа "Один район - один проект". Это кредитные ресурсы, которые на момент становления очень были большим подспорьем для экономики предприятия. Этот цех, это здание, в котором мы сейчас находимся, были построены с нуля, дальше было наполнение производственных отделений этого цеха, закупка оборудования", - рассказала директор СООО "Белсыр" Татьяна Канаш.

А сейчас белорусскую молочку из Калинковичей раскрутили настолько, что понадобились дополнительные площади для роста объемов производства. Еще немного и здесь тоже будут разливать высокобелковые напитки, но еще и в ПЭТ-бутылку. По этому пути сегодня идут многие производители, в Калинковичах тоже решили не отставать.

Обеспечить работой людей. В 2022 году, когда в Беларуси запускали инициативу "Один район - один проект", занятость стала главной установкой для местной власти в каждом районе страны. Содействие исполкомов на местах, простой и быстрый старт бизнеса с господдержкой, финансовое плечо под любой производственный масштаб - все это позволило воплотить почти 1,5 сотни проектов и трудоустроить около 6 тыс. белорусов. И это пока.

Хорошим начинанием считает инициативу Александр Лукашенко. Но Президент убежден, сегодня мало дать людям работу, нужно создавать в регионах такие продукты, которые купит и свой, и заграничный потребитель. Это обеспечивает устойчивость и региональной, и национальной экономики.

"Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Поэтому не рабочее место, не зарплата, а продукция, которую можно продать. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Если это будет, тогда и зарплата будет нормальная, и приличное рабочее место", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко (30.04.2026 год).

Но главное, бросать "Один район - один проект" нельзя. Президент убежден, что региональное развитие - важнейший общенациональный проект, и он невозможен без инвестиций. Другое дело, что создавать предприятие нужно с умом, под потребности конкретного района. Необходим, например, райагросервис. Значит, стоит направить усилия на организацию ремонта и обслуживания техники, чем не проект для района.

"В советские годы вот эти агросервисы, их было три, обеспечивали территорию. Но для этого надо, чтобы были крепкие сельхозпредприятия. Развивался Мозырский район, развивалась экономика в сельхозпредприятиях, поэтому они способны были заплатить за те услуги, которые сегодня агросервисы дают. Конечно, сложнее там, где слабое сельское хозяйство. Наша задача - поднимать экономику, уровень сельхозпредприятий, которые дадут возможность потом развиваться этим сферам. Надо повысить отдачу сельхозпредприятий, которые бы имели деньги для выполнения каких-то услуг этими предприятиями, и самое главное, джентльменски оплатить", - отметил генеральный директор ОАО "Мозырьсоль" Владимир Дворник.

Впрочем, в Мозырском районе свой райагросервис есть. Да такой, что позавидует любой регион. Президент, будучи на площадке предприятия, даже сказал, что такой масштаб, а здесь готовы браться за самые сложные заказы, под силу не каждому. Не райагросервис, а целый завод. Но предприятие попроще, с минимально необходимым функционалом, - это стоящие проекты для регионов. Так что райагросервисам быть.

Местная власть должна присмотреться к восстановлению некогда популярных сельхозтехник. Они могут взять под свое крыло близлежащие районы. Для Мозырского это, например, Ельский. Местное хозяйство "Мозырьсоль" берет на поруки, нужно подтянуть экономику. А там, глядишь, будут возможности для расчетов не только за услуги технического сервиса.

Как спасти утопающего, гендиректор хозяйства, похоже, знает. "Мозырьсоль" под его руководством за последнюю пятилетку заметно похорошела. Инвестиции, высокая рентабельность, стабильный экспорт. А в итоге возможность заплатить работникам кратно больше, чем еще несколько лет назад. Считать деньги, снижать затраты, думать о людях - вот так на Мозырщине предлагают работать на земле и в цеху.

Помните времена, когда белорусы заглядывались на заграничные сыры? Похоже, они безвозвратно прошли. И не потому, что путь итальянской Горгонзолы или французского Камамбера в Беларусь слишком тернист, а потому, что для белорусов больше не составляет тайны технологии собственного производства.

Вилейская площадка крупного столичного переработчика молока, Минского молочного завода, несколько лет назад была обычным складом. А сегодня здесь и только здесь выпускают настоящий французский Камамбер. Наблюдать за производством белорусского Камамбера можно только со смотровой галереи. Вход в производственный цех строго запрещен. Работники там находятся в масках, перчатках, спецодежде. Это абсолютно изолированное производство. Говорят, под запретом даже яркий маникюр.

Рецепт действительно из Франции, а еще оборудование и опыт местных технологов. Под контролем французов проводили пусконаладку, шлифовали технологию, понадобились месяцы упорного труда. На заводе не скрывают, что французская классика белорусам не совсем подошла. Дескать, и аромат слишком сильный, и консистенция слишком текучая. Сыр при разрезании буквально тает.

За полтора года работы, а линию запускали в последние дни 2024 года, технологи, похоже, изучили все капризы Камамбера. Говорят, чуть что не так, сыр просто не получится. Другой состав молока или минимальное отклонение от нужной температуры - пиши пропало. Технология сложная, но не для белорусов. Если есть много молока, хорошего и вкусного, и сильные традиции сыроварения, можно освоить даже самый сложный продукт.

Проект подготовили и запустили за год. Создали 44 новых рабочих места. Здесь трудятся в две смены и выпускают 45 т сыра ежемесячно. Каждая третья упаковка Камамбера отправляется на экспорт.

А в Несиже болеют за каждый продукт, чтобы мы с вами не болели. Одной из самых молодых фармкомпаний тоже помогали расширяться, используя возможности инициативы "Один район - один проект". Когда-то здесь выпускали мыло и горчичники. Кстати, они и сейчас популярность не утратили. Но со временем решили, грех в полной мере не использовать опыт и компетенции своей команды в области фарминдустрии и запустили новый завод. В основе - высокий стандарт GMP. По его правилам работают все, кто претендует на звание современного технологичного и безопасного фармпроизводства.

Путь в фармацию еще на старой площадке здесь начинали более 10 лет назад с простого. Первые лекарства были незатратными, а в линейке значилось лишь несколько базовых позиций. А сегодня это десятки препаратов с регистрацией в Беларуси и за рубежом. И лишь на заводе знают, чего стоит борьба буквально за каждый препарат. От старта разработки до начала производства проходят годы. Так что каждое новое лекарство - это большая победа всех, кто приложил свою руку и знания.

Каждая третья упаковка лекарства с Несвижской площадки уезжает на внешние рынки. Россия, Узбекистан, Казахстан. И это дорогого стоит. Закрепиться со своей продукцией непросто. Конкуренция сегодня настолько высока, что везет лишь тем, кто работает буквально безупречно. Покупает заграница, это тоже в плюс имиджу белорусской фармацевтики. Сегодня это не только качество, эффективность и доступность, но и безопасность, клиническая и технологическая.

"Мы видим, что белорусские препараты занимают иногда до 80 % продаж. Поэтому это, наверное, говорит о том, что сегодня уже белорусский потребитель, пациент голосует за белорусское. Белорусские препараты очень конкурентоспособны и по цене, и по качеству, и по упаковке, и по продвижению тоже уже. Поэтому я вообще не вижу причин не выбирать сегодня белорусское", - подчеркнула генеральный директор ИПУП "Мед-интерпласт" Татьяна Красько.

Реализовать такой проект своими силами непросто даже для большой компании. Фармпроизводство - это слишком дорого, скажут на заводе. Но недорогие инвестиции делают даже сложное возможным. Будь то выпуск лекарств, новых для страны продуктов, стройматериалов или комплектующих. Готовы поддержать всех, кто хочет сделать что-то нужное для своего города или поселка. И даже если каждый белорусский район запустит хотя бы один подобный проект, Беларусь точно станет сильнее. Ведь сильные регионы - сильная страна.