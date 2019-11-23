Один белорус за год съедает около 170 килограммов картофеля

Уж как бы ни шутили о любви белорусов к картошке, вторым хлебом его называют не зря. В среднем один житель нашей страны за год съедает около 170 килограммов картофеля. Так повелось, что картофель стал основой многих белорусских блюд. Неизменным лидером в списке были и остаются драники. Большой популярностью и любовью пользуются такие блюда как колдуны, картофельная бабка, пюре. Известна и польза этого овоща. В 100 граммах картофеля содержится всего 70 килокалорий. Для сравнения: в 100 граммах хлеба - 260. Клубни практически не содержат жиров. Они являются хорошим источником клетчатки, белков, витаминов и калия.