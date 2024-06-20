Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Барановичском районе

В ДТП в Барановичском районе погиб человек, еще пятеро пострадали, сообщаетБЕЛТА со ссылкой Министерство внутренних дел.



19 июняоколо 23.30 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России, вблизи деревни Лесная, по предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса Renault врезался в двигавшийся впереди грузовик MAN. Автомобиль французской марки опрокинулся, после чего с ним столкнулся ехавший следом микроавтобус Volkswagen.

В результате из семи ехавших в Renault человек шестеро были доставлены в больницу, где один из пассажиров - 81-летний россиянин - скончался.



МВД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям в темное время суток следует быть особенно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения и не совершать опасных маневров.