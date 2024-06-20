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Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Барановичском районе

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Барановичском районе

В ДТП в Барановичском районе погиб человек, еще пятеро пострадали, сообщаетБЕЛТА со ссылкой Министерство внутренних дел.

19 июняоколо 23.30 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России, вблизи деревни Лесная, по предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса Renault врезался в двигавшийся впереди грузовик MAN. Автомобиль французской марки опрокинулся, после чего с ним столкнулся ехавший следом микроавтобус Volkswagen.

В результате из семи ехавших в Renault человек шестеро были доставлены в больницу, где один из пассажиров - 81-летний россиянин - скончался.

МВД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям в темное время суток следует быть особенно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения и не совершать опасных маневров.

Фото: МВД

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