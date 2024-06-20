3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Барановичском районе
В ДТП в Барановичском районе погиб человек, еще пятеро пострадали, сообщаетБЕЛТА со ссылкой Министерство внутренних дел.
19 июняоколо 23.30 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России, вблизи деревни Лесная, по предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса Renault врезался в двигавшийся впереди грузовик MAN. Автомобиль французской марки опрокинулся, после чего с ним столкнулся ехавший следом микроавтобус Volkswagen.
В результате из семи ехавших в Renault человек шестеро были доставлены в больницу, где один из пассажиров - 81-летний россиянин - скончался.
МВД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям в темное время суток следует быть особенно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения и не совершать опасных маневров.
Фото: МВД
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов