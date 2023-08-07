Свои коррективы в привычный уклад жизни вносит погода. Вслед за аномально жарким выходным Беларусь накрыли ливни и грозы. Минскэнерго ведет работы по восстановлению электроснабжения на территории Минского района. Из-за гроз и сильного ветра произошел массовый завал деревьев на высоковольтные линии электропередачи, вызвавший отключения нескольких подстанций.

В ликвидации последствий задействованы 85 единиц техники и 259 работников МЧС. К сожалению, непогода принесла и трагический случай.

Минская область

Один человек погиб в результате непогоды в Минской области.

По данным следствия, на Вилейском водохранилище порывом ветра вырвало дерево, которое упало и придавило 52-летнего жителя Смолевичского района. От полученных травм он скончался. По предварительной информации, погибший вместе с супругой и сыновьями приехали отдохнуть на берег водоема. Когда начался ураган, жена со старшим сыном спрятались в автомобиле, а мужчина с 11-летним ребенком остался переждать непогоду в палатке. В результате сильных порывов ветра на место отдыха обрушилось дерево. Супруга вызвала работников МЧС и скорую помощь. Подросток серьезных травм не получил. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Логойский район

В байнете стали появляться видеозаписи с последствиями стихии. Одна из них была сделана в Логойском районе.

Такую же картину можно было наблюдать практически по всей Минской области. Это улицы, затопленные дождем, в Солигорске. Аналогичная ситуация на севере и юго-востоке страны. Например, в Нарочи и Мозыре из-за сильных дождей видимость на дорогах не превышала 500 метров.

Минск

А это результат сильного ветра на столичной улице Уручской - поваленные деревья и разбитые автомобили.

Копыльский район

Еще одно ЧП в результате грозы произошло в Копыльском районе. В деревне Телядовичи из-за попадания молнии в храм загорелся купол. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В результате происшествия никто не пострадал.

Минск

В Минске ветер доставлял неудобства коммунальщикам.