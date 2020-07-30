Один день на государственной границе. Смотрите сегодня на "Беларусь 1"

Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим вечером смотрите новую серию авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день" на госгранице.



Застава "Брузги" по итогам 2019 года была признана лучшей в своем деле. Через портрет Тараса Силина узнаем о распорядке дня военнослужащего, нюансах физической подготовки и, конечно, особенностяхэтой непростой профессии. Крепкие, сильные и морально устойчивые - как и чем живет современный защитник Родины смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".