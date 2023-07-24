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Один день с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси - 24 июля на "Беларусь 1"

Выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других людей, порой рискуя своими. Наши спасатели действительно готовы ко всем потенциальным угрозам, в том числе и в условиях вооруженного конфликта. Что сегодня есть на вооружении пожарной службы Беларуси, мы проверили вместе с министром по чрезвычайным ситуациям. Для Вадима Синявского это была рабочая поездка в Молодечно, для нас - возможность лично узнать, чем оснащен пожарный аварийно-спасательный отряд управления Минской области. А это, между прочим, уникальное подразделение, в состав которого входят служба химической и радиационной защиты, служба поисково-спасательных работ и пожаротушения и водолазно-спасательная. Каждый спасатель в отряде - это часть большой сплоченной команды, готовой противостоять любой из стихий.

Вызовы есть, и к ним готовы. А заступая на службу, спасатель должен быть в постоянной боевой готовности, выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других людей, порой рискуя своей. Так масштабно министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский говорит о своей работе и своих сотрудниках.

Виолетта Соколович провела один день вместе с министром в преддверии 170-летия пожарной службы. Оперативное совещание, рабочие поездки по регионам, обсуждение кадровых вопросов и даже немного личного: воспоминания о школьных годах - в родной Вилейке. Смотрите сегодня в вечернем прайм-тайм большое интервью.

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