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"Один день" в Национальной библиотеке Беларуси
За 10 минут получить доступ к 10 млн книг, полистать фолианты в единственном экземпляре и почувствовать себя в читальном зале как дома. Авторская группа телеканала "Беларусь 1" предлагает провести "Один день" в Национальной библиотеке. За 26 минут маршруты вне типичных лабиринтов книжных полок. Впервые покажут, в чем сохраняют издания времен Скорины и Гуттенберга, как реанимируют книги и кто пишет сценарии для вечерней подсветки здания. Вас ожидает виртуальная экскурсия по самому креативному и умному объекту страны.
Национальная библиотека ежегодно получает 216 тыс. свежих документов, оцифровывают и книжное наследие, которое занимает 10 этажей. Работы по возвращению белорусских брендов ведутся, к слову, именно этим учреждением и сегодня. Визуально пройтись по коридорам "алмаза знаний" сможете и вы сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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