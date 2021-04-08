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"Один день" в Национальной библиотеке Беларуси

За 10 минут получить доступ к 10 млн книг, полистать фолианты в единственном экземпляре и почувствовать себя в читальном зале как дома. Авторская группа телеканала "Беларусь 1" предлагает провести "Один день" в Национальной библиотеке. За 26 минут маршруты вне типичных лабиринтов книжных полок. Впервые покажут, в чем сохраняют издания времен Скорины и Гуттенберга, как реанимируют книги и кто пишет сценарии для вечерней подсветки здания. Вас ожидает виртуальная экскурсия по самому креативному и умному объекту страны.

Национальная библиотека ежегодно получает 216 тыс. свежих документов, оцифровывают и книжное наследие, которое занимает 10 этажей. Работы по возвращению белорусских брендов ведутся, к слову, именно этим учреждением и сегодня. Визуально пройтись по коридорам "алмаза знаний" сможете и вы сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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