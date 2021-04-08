"Один день" в Национальной библиотеке Беларуси

За 10 минут получить доступ к 10 млн книг, полистать фолианты в единственном экземпляре и почувствовать себя в читальном зале как дома. Авторская группа телеканала "Беларусь 1" предлагает провести "Один день" в Национальной библиотеке. За 26 минут маршруты вне типичных лабиринтов книжных полок. Впервые покажут, в чем сохраняют издания времен Скорины и Гуттенберга, как реанимируют книги и кто пишет сценарии для вечерней подсветки здания. Вас ожидает виртуальная экскурсия по самому креативному и умному объекту страны.