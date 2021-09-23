"Один день" вместе с Э. Олесиком, заместителем директора колхоза "40 лет Октября", крупнейшего предприятия по производству картофеля

Жареная, пареная, вареная, тушеная и даже чипсовая - так готовят картофель. Как выращивают второй хлеб до того, как подадут на стол? Полный цикл производства национального бренда белорусов - от семян до уборки, хранения и упаковки для магазинных прилавков - на одном из крупнейших предприятий по выращиванию картофеля в агрогородке Мотоль. Колхоз "40 лет Октября" стал серьезным игроком на продовольственном рынке со своей базой по производству и переработке, лабораторией и сетью хранилищ - один день проведем вместе с заместителем директора Эдуардом Олесиком.