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"Один день" вместе с Э. Олесиком, заместителем директора колхоза "40 лет Октября", крупнейшего предприятия по производству картофеля
Жареная, пареная, вареная, тушеная и даже чипсовая - так готовят картофель. Как выращивают второй хлеб до того, как подадут на стол? Полный цикл производства национального бренда белорусов - от семян до уборки, хранения и упаковки для магазинных прилавков - на одном из крупнейших предприятий по выращиванию картофеля в агрогородке Мотоль. Колхоз "40 лет Октября" стал серьезным игроком на продовольственном рынке со своей базой по производству и переработке, лабораторией и сетью хранилищ - один день проведем вместе с заместителем директора Эдуардом Олесиком.
Предприятие реализует семена собственно выращенной картошки и за рубеж - Россия, Казахстан, Молдова, Армения, Азербайджан с удовольствием едят качественные белорусские клубни. В агрогородке выращивают плодовые сады и занимаются животноводством. Все свое в программе "Один день" сегодня после "Панорамы".
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