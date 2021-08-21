Один год исполняется автопробегам "За единую Беларусь!"

Большое видится на расстоянии, очень часто мы эту фразу говорим. С учетом того, что происходило в нашей стране за последний год, это тот случай. Мы уже видим, какую роль автопробеги сыграли во всей этой печальной истории, которая имела счастливый конец. Поэтому нельзя переоценить, что сделали эти ребята. Они собрали вокруг себя настоящих патриотов, светлыхлиц. Я ни разу не столкнулся ни с каким-либо проявлением агрессии в отношении себя, своих оппонентов. Это и есть настоящий патриотизм. С декабря прошлого года официально начало работу республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же - любовь к стране, почитание традиций и память о событиях и людях, которые защищали страну и граждан.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси