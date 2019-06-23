Один из чемпионов II Европейских игр Александр Кокша - гость нашей студии

Наши самбисты вчера стали главными спортивными ньюсмейкерами. Семь наград принесли в копилку сборной представители этого единоборства. В том числе и два золота. Один из чемпионов II Европейских игр Александр Кокша присоединился к нам в нашей студии. Александр, здравствуйте. Поздравляем вас с золотом (видео).