Одному из древнейших православных монастырей Беларуси - Жировичскому - 500 лет

Когда в мире все слишком зыбко, когда меняется порядок вещей, к которому привыкли, и каждый день требует быть сильнее, обратиться к духовному, вспомнить свою историю - наверное, единственно правильное.



Сегодня один из древнейших православных монастырей Беларуси - Жировичский - отмечает 500 лет. Дату основания духовного центра не случайно приурочили к 20 мая. Этот день в сакральном календаре ознаменован явлением Жировичской иконы Божьей Матери - одной из главных национальных святынь. Монастырь, который за пять веков переживал несколько этапов разорения и опустошения, стали восстанавливать 25 лет назад уже в независимой Беларуси. К юбилею готовились несколько сезонов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире масштабные торжества отложены. Но праздник духовности в Жировичах все же состоялся. Прошел он камерно - без большого числа гостей и паломников, но от того значения не поменял.





Президент поздравил с 500-летием Жировичского монастыря

В честь обретения одной из главных святынь, а также в честь 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского монастыря поздравительное послание соотечественникам

"Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний", - такие теплые и такие нужные слова сегодня.

Елена Бормотова

о легендах и возрождении святой обители.

Жировичская икона Божьей Матери всего дважды покидала монастырские стены. Причем, в первый раз это была вынужденная мера. Икону вместе с архивным и библиотечным собранием отправили в эвакуацию во время Первой мировой войны. Документы вывезли в Новосибирск. А чудотворный образ находился в Покровском соборе (больше известном как храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. И тольков 1922 году святыня вернулась в Жировичи. По легенде, ее привезли в банке с вареньем.

Образ, которому молились короли, князья и патриархи

Второй раз за пределы монастыря икона была вынесена для крестного хода по Гродненской области в конце 30-х годов. С тех пор образ Богоматери Жировичи не покидал. Икона находится в главном храме монастыря - Успенском соборе, который, по последним научным исследованиям, был заложен еще в XVI веке.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/c9f/c9f3a14fb9ac8660dfa9a6c6dd4c7449.jpg

Михаил Колодяжный, студент Минской духовной семинарии:

"Росписи собора на колоннах и стенах сохранились из разного периода времени. В плафоне под куполом есть росписи четырех евангелистов - Матвея, Марка, Луки и Иоанна, которые относятся к середине XVIII века. Это самые древние росписи собора".



Восстановление монастыря

В настоящее время разрабатывается проект по реставрации Успенского собора. К культовым памятникам архитектуры, охраняемым государством, особое отношение и подход. Программа восстановления должна пройти согласование в Минкультуры и государственную вневедомственную экспертизу, и только после этого можно будет приступать к работам.

Светлана Борисович, научный руководитель реставрации объектов Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

"Надо фасад, лепнину, оконные проемы привести в порядок, посмотреть состояние витражей. После этого приступить к внутреннему убранству, укреплению старой штукатурки, укреплению декоративных элементов. И обязательно хотелось бы проверить состояние на сегодняшний день деревянного иконостаса, который у нас в Беларуси является одним из уникальнейших барочного типа".



Сохранить историко-культурное наследие

Сохранению историко-культурного наследия в Беларуси уделяют большое внимание. Наша страна стала синонимом толерантности и миролюбия. Дорогу к своему храму может найти каждый человек. И это демонстрирует Глава государства, всегда поддерживая представителей различных конфессией, будь то католиков, православных или мусульман. В стране открываются храмы, уже несколько лет в Минске есть и крупнейшая в Восточной Европе мечеть, реставрируются костелы, другие религиозные святыни в самых удаленных уголках страны.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/96b/96bb1b93eacc8f2de9feda853bfb3bf5.jpg

Эта традиция была заложена еще четверть столетия назад. Одним из первых объектов, на восстановление которых обратил внимание Президент страны, стал Жировичский монастырь. Он посетил обитель на праздник явления чудотворной иконы и отметил, что государство в долгу у святых людей, которые через все жизненные трудности сохранили для народа и святыню, и духовный центр. Поэтому государство поможет в восстановлении монастыря. Эта поддержка оказывалась на протяжении многих лет.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

"Он приезжал в 1996 году, посещал монастырь и духовную школу. Тогда дал распоряжение восстановить древние старые здания. Потихонечку восстановлен уже главный монастырский комплекс, восстанавливается братский корпус. На очереди Успенский собор - главная святыня монастыря. Благодаря таким хорошим отношениям, конструктивным, взаимодействию, поддержке государства ведутся такие работы".

Благодаря Президенту была создана специальная программа возрождения Жировичского монастыря. В ведомство духовного центра отдали трехэтажный комплекс, где в советское время находился сельхозтехникум. Он стал первым объектом, к восстановлению которого приступили в конце 90-х. А сейчас православная обитель включена в госпрограмму развития туризма.

Какими бы ни были времена, госбюджет финансирует восстановление культовых сооружений. О судьбе Жировичского монастыря говорили и в 2016. Тогда на встрече с синодом Белорусской православной церкви Александр Лукашенко снова подчеркнул, что завершить восстановительные работы необходимо в кратчайшие сроки.

Только в Жировичах были отреставрированы, отремонтированы и воссозданы здания семинарии, общежития, трапезных. Обустроены святые источники, которые в советское время закатывали в бетон. Завершены реставрационные работы колокольни и старейшего братского корпуса.

Светлана Борисович, научный руководитель реставрации объектов Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

"Братский корпус - это очень интересное сооружение, состоящее из нескольких частей, которые строились в разные века. И сейчас, работая над ним, мы обнаружили, что первое строение этого здания было в начале XVII века, хотя во всех справочниках пишется XVIII век".

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/55b/55b7da9e0d12fba07408a0b0a972108c.jpg

Таким образом, к юбилею монастырский комплекс практически возрожден. Только вот 500-летие духовный центр отмечает непривычно - нет большого числа паломников. Эпидемиологическая ситуация в мире внесла свои коррективы в торжества. Монастырь закрыт на карантин до конца мая. Многие обитатели да и сам наместник совсем недавно справились с диагнозом COVID и приступили к служению.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

"Хотел бы очень поблагодарить врачей, но в первую очередь руководство страны во главе с Александром Григорьевичем. Когда проходишь лечение, видишь, какие средства уходят. Больной только лежит, а за ним ухаживают. Я в реанимации некоторое время лежал. Сестры дежурили. Огромные средства государство тратит, чтобы наше население не пострадало".

Праздничная литургия все же состоялась. Она прошла в камерной обстановке с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности. Но 500-летие с приглашением верующих и паломников монастырь все же отметит. Позже, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

Документальный фильм одревнейшей православной обители