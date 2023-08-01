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Один из главных факторов риска развития рака назвал онколог

Один из главных факторов риска развития рака назвал онколог

Врач обратил внимание,что сейчас в рационе людей присутствует большое количество пищи, ранее не употреблявшейся в таких объемах - сахар, маргарин, продукты быстрого питания, промышленные консервы, а также продукты ГМО.

Фото:pixabay.com

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