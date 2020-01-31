Один из главных трендов в 2020 году - флуоресцентная палитра в одежде



Неон лучше всего подходит для рекламы… собственной персоны. Флуоресцентная палитра в одежде - один из главных трендов в 2020-м. Кислотные оттенки будоражат, цепляют, в общем, изо всех сил привлекают внимание.



Кричащие лимонный, оранжевый, салатовый заняли центральные позиции в модных коллекциях. И если раньше они встречались, в основном, в спортивном стиле, то сейчас неоновым светом мерцают платья, костюмы, верхняя одежда.





Предыстория тренда

Неон, вместе с другими инертными газами, открыли химики Уильям Рамзай и Морис Траверс еще в 1898 году. При контакте с электричеством они светятся и так, что их огни не меркнут даже днем.

Сначала они завоевали вывески и большие города. Потом прорвались в кино: без неоновых мечей невозможно представить Вселенную Звездных войн.

А в 80-х и 90-х кислотные оттенки, наконец, перебрались на одежду. Тогда в неоновых нарядах либо зажигали на вечеринках, либо сжигали лишние калории с помощью аэробики.

Антиобраз

Имея такой замечательный модный ультрамодный объемный пуховик, мы не можем позволить себе его сочетать с шапочки из серии "прощай молодость". Да и сумка слишком консервативная для такого модного современного образа. Пуховик не работает по цвету с шапочкой и гольфом. К тому же сумка рыже-коричневых природных оттенков входит в противоречие с нашим неоновым прогрессивным пуховиком.

Образ первый

Это пример свежего фэшн-лука, где все у нас на своих местах. В чем секрет образа? Мы просто добавили трендовую косынку в цвет пуховика. А белая стеганная сумка поддерживает по цвету футболку, а по фактуре пуховик. А завершают образ популярные сейчас брюки из экокожи.

Образ второй

Ультрамодный неоновый пуховик пригодится не только для тусовок, но и для похода в офис.Его запросто можно одеть на классический синий костюм. Также мы добавили несколько смелых аксессуаров: оранжевая косынка в виде шарфа, это зеленая панама и оригинальный ридикюль.

Вывод