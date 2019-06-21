Один из главных вопросов - безопасность. Правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы

Гостиницы, арены, фан-зоны и многое другое - все должно быть на высшем уровне. Но один из главных вопросов - это безопасность. Понятно, что идеальные меры безопасности на таких мероприятиях - это такие, которые незаметны, но эффективны. Правоохранители уже перешли на усиленный вариант несения службы. О готовности милиции к большому спортивному форуму расскажет Карина Пашкова.

Охватить каждую улицу и каждый двор невозможно. Профилактика существует благодаря мониторингу наиболее спорных районов. Милиция уже перешла на усиленный вариант несения службы. Спортивные объекты взяты под круглосуточную охрану. Не лишним будет напомнить о досмотре. Перечень предметов, которые запрещено будет проносить на охраняемые площадки, уже есть на сайте ГУВД Минска, ознакомиться со списком могут все желающие, информация представлена на разных языках. Все сделано для безопасности и спокойствия белорусов и гостей нашей страны.

