Один из крупнейших инвесторов Дубая пришел на рынок Беларуси

Во что вложится арабский бизнес и чем это выгодно нашей экономике - ответ в сюжете программы.

На белорусский рынок пришел один из крупнейших инвесторов Дубая. Нашу страну арабские партнеры рассматривают как перспективное направление для вложения денег в долгосрочной перспективе, государство с транзитным потенциалом. Эмираты начнут застройку северной части Минска. Первым появится национальный выставочный комплекс, далее - жилые многоквартирные дома и социальные объекты. Когда перережут первую красную ленточку, узнала Вероника Бута.

Это север столицы. На протяжении нескольких лет здесь будут вести большую комплексную застройку. Старт амбициозному проекту под условным пока названием «Умный город» дали в конце минувшей недели. И займет порядка 900 гектаров. Начнут с возведения выставочного центра. Инвестор убежден - сегодня такой объект - лицо любой столицы.

Мухаммед Али Аль-Абба, совладелец компаний в области инвестиций, недвижимости и логистики. Его бизнес присутствует в 50 странах мира. Основное направление - регион Персидского залива. Теперь они работают и в Беларуси. Его компания в свое время реализовала крупнейшие строительные проекты в Дубае, включая самое высокое здание мира "Бурдж Халифа" и один из самых больших торгово-развлекательных центров "Дубай Молл".

Минский комплекс тоже заявит о себе - не сомневается инвестор. Он должен гармонично вписаться в архитектурный ансамбль белорусской столицы. Уделят большое внимание арт-объектам и местам отдыха с детьми. В том числе появятся здесь образовательные и спортивные объекты. Проект рассчитан на десятилетия с учетом всех фаз его реализации. Сейчас отрабатывается проект детальной планировки.

В белорусском правительстве приход арабской компании на наш рынок называют крайне важным. Инвестиции, которые планируют вложить гости, превышают 4 млрд евро. Проект может добавить порядка 5 % в ВВП Минска, позволит создать более 70 тысяч рабочих мест.