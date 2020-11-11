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Один из лучших ударов в истории гольфа Джон Рам совершил в свой 26-й день рождения

Один из лучших ударов в истории гольфа на день рождения! Второму номеру мирового рейтинга Джону Раму накануне исполнилось 26, и праздник он отметил на соревнованиях в Огасте. Такой фантастический удар испанец выполнил в рамках тренировочного раунда перед заключительным мэйджором года "Мастерс". Траектория приятно удивляет не только поклонников гольфа. По пути в лунку мяч преодолел огромное расстояние, в том числе водное препятствие, отскочив от воды, оказался на противоположной стороне и по невероятной траектории достиг цели.

Что ж, несомненно, Джон Рам имеет все шансы вернуться на первое место в мировом рейтинге, если продолжит в том же духе.

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