Один из новых криминальных трендов - сватинг или своттинг

Что это такое, рассказывает Александр Гарус, начальник Управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома: "Это ложное сообщение об опасности. Как правило, данные сообщения приходят на электронную почту предприятий либо организаций, где указано, что здания заминированы, выдвигаются какие-то требования".

Оперативники застали одного из таких парней врасплох. Это девятиклассник из небольшого населенного пункта в Витебской области. Судя по цифровым следам, с приличным опытом работы в теневом сегменте интернета.

Подросток создал свой Telegram-канал около 3-4 месяцев назад. Хотел помогать вайнерам в сватерском сообществе. Парень улыбается при вопросе о деньгах и внутри, похоже, даже горд.

Объекты, которые их интересуют, могут быть где угодно. Как правило, в Беларуси, России и других странах постсоветского пространства.

"Бывают случаи, когда в один день приходят электронные сообщения о минировании сотни объектов, - рассказывает Александр Гарус. - Вычислить их очень сложно, но возможно. Это действительно очень трудоемкая работа, колоссальный труд. Взаимодействие должно быть правоохранителей разных государств. И только в этом случае возможно получить успех".





Цели сватинга разные: от банального желания подростков развлечься и взбудоражить оперативные службы и посмотреть за результатом из новостей до желания заработать на шантаже.

Основной целью являются панические настроения на объекте или регионе и желание, чтобы мы массово эвакуировали людей, проводили какие-то проверки. Все это вызовет негативные проявления, что является основной целью. Еще несколько лет назад с такой формой киберпреступности мы не сталкивались. Александр Ригневич, замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси

По словам Александра Гаруса, на каждое сообщение необходимо реагировать, на каждое сообщение выбывают все необходимые службы: милиции, МЧС, скорая помощь, саперы, кинологи с собаками. Задействуется очень много сил и средств.

Один из задержанных говорит, что на своей сватерской деятельности заработал 250 тысяч российских рублей. И "заминировал" около 30-ти объектов.

Совместная операция белорусских и российских правоохранителей выявила и задержала группу, которая за три месяца создала более 80-ти фейковых сообщений о терактах. В Telegram-канале за деньги принимали заказы, там же выкладывали отчеты о выполненной работе.

20 % всех фактов в криминальных сводках - это преступления со словом кибер. Противостоит им оперативное подразделение МВД, которое сегодня отмечает 20-летие. По сути, с его созданием дан старт формированию новой системы противодействия этому виду криминала. Кто они - универсальные оперативники со знанием IT? Что из удачных кейсов сегодня не под грифом "секретно"? И что это за преступления, где фигурируют миллионы долларов?