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Один из новых криминальных трендов - сватинг
Один из новых криминальных трендов - сватинг или своттинг
Что это такое, рассказывает Александр Гарус, начальник Управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома: "Это ложное сообщение об опасности. Как правило, данные сообщения приходят на электронную почту предприятий либо организаций, где указано, что здания заминированы, выдвигаются какие-то требования".
Оперативники застали одного из таких парней врасплох. Это девятиклассник из небольшого населенного пункта в Витебской области. Судя по цифровым следам, с приличным опытом работы в теневом сегменте интернета.
Подросток создал свой Telegram-канал около 3-4 месяцев назад. Хотел помогать вайнерам в сватерском сообществе. Парень улыбается при вопросе о деньгах и внутри, похоже, даже горд.
Объекты, которые их интересуют, могут быть где угодно. Как правило, в Беларуси, России и других странах постсоветского пространства.
"Бывают случаи, когда в один день приходят электронные сообщения о минировании сотни объектов, - рассказывает Александр Гарус. - Вычислить их очень сложно, но возможно. Это действительно очень трудоемкая работа, колоссальный труд. Взаимодействие должно быть правоохранителей разных государств. И только в этом случае возможно получить успех".
Цели сватинга разные: от банального желания подростков развлечься и взбудоражить оперативные службы и посмотреть за результатом из новостей до желания заработать на шантаже.
Основной целью являются панические настроения на объекте или регионе и желание, чтобы мы массово эвакуировали людей, проводили какие-то проверки. Все это вызовет негативные проявления, что является основной целью. Еще несколько лет назад с такой формой киберпреступности мы не сталкивались.
По словам Александра Гаруса, на каждое сообщение необходимо реагировать, на каждое сообщение выбывают все необходимые службы: милиции, МЧС, скорая помощь, саперы, кинологи с собаками. Задействуется очень много сил и средств.
Один из задержанных говорит, что на своей сватерской деятельности заработал 250 тысяч российских рублей. И "заминировал" около 30-ти объектов.
Совместная операция белорусских и российских правоохранителей выявила и задержала группу, которая за три месяца создала более 80-ти фейковых сообщений о терактах. В Telegram-канале за деньги принимали заказы, там же выкладывали отчеты о выполненной работе.
20 % всех фактов в криминальных сводках - это преступления со словом кибер. Противостоит им оперативное подразделение МВД, которое сегодня отмечает 20-летие. По сути, с его созданием дан старт формированию новой системы противодействия этому виду криминала. Кто они - универсальные оперативники со знанием IT? Что из удачных кейсов сегодня не под грифом "секретно"? И что это за преступления, где фигурируют миллионы долларов?
Смотрите подробности вфильме Агентства теленовостей "Киберфронт".
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