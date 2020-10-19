Антиобраз

Это компот. Причем не очень вкусный. Ингредиенты все модные, но если их смешать неправильно, получается вот такая история. Трендовые брюки модной длины по щиколотку здесь неуместны. Классические туфли и модный свитшот играют против них. И наша модель выглядит скорее смешно, чем стильно.

Что в тренде?

Один из самых популярных брючных силуэтов сезона - слоучи. С защипами на бедрах, высокой талией и сужением внизу. Такие брюки были в тренде летом, а осенью взяли на вооружение спокойные темные оттенки и плотные теплые материалы, в том числе шерсть, кожу, парчу.

Трендовый образ № 1

Конечно, такие брюки будут хороши в классике. Но не в банальной, не в стандартной, а в актуальной, современной. Так что же делает классику актуальной? Крутой жакет правильного кроя, золотые пуговицы, гусиная лапка. И рубашка прямого кроя с накладными карманами и заостренным воротничком. Ни на обуви, ни на брюках никакого лишнего декора. Достаточно. В офисе на переговорах в этом образе будете выглядеть роскошно.

Трендовый образ № 2

Но роскошный образ с такими брюками можно сделать и без каблуков. Базовые белые кеды, те же брюки, верх другой. Свитер крупной вязки с белой аппликацией и маленькая сумочка. Кстати, маленькую сумочку можно носить и на каждый день. Придерживаемся монохрома и минимализма. И завершающий штрих - красная помада. Очень современный образ, в котором вы где угодно будете королевой.

Модные выводы

Образ не сложился. Пояс-платок и принтованный свитшот очевидно конфликтуют.