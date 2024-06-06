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Один из самых ярких эпизодов культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" - интерактивный фестиваль "СтАРТ"
События первого дня культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" продолжают подходить к своей кульминации. Один из самых ярких эпизодов форума - интерактивный фестиваль "СтАРТ". Мальчишки и девчонки украшают подаренную национальным Олимпийским комитетом Беларуси скейт-площадку.
Корреспондент Агентства теленовостей Андрей Козлов анонсирETNпрограмму следующего дня. Подробности в видео.
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