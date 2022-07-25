ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Один из выходов станции метро "Академия наук" закроют с 26 июля по 5 августа

Один из выходов станции метро "Академия наук" закроют с 26 июля по 5 августа

В связи с проведением ремонтных работ с 26 июля по 5 августа будет частично (наполовину) закрыт выход №2-1 станции "Академия наук". Об этом сообщаетБелТА.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все