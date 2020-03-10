Один из выходов станции метро "Площадь Победы" закрыт на две недели

Сейчас в переходе идут ремонтные работы. В связи с этим ближайший выход к трамвайным путям на улице Козлова будет закрыт до 27 марта.



Напомним, выходы из метро в Минске начали обновлять около года назад. Например, в сентябре реконструкция была на "Востоке", в октябре - на "Могилевской" и "Фрунзенской".



