ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Один из выходов станции метро "Площадь Победы" закрыт на две недели

Сейчас в переходе идут ремонтные работы. В связи с этим ближайший выход к трамвайным путям на улице Козлова будет закрыт до 27 марта.

Напомним, выходы из метро в Минске начали обновлять около года назад. Например, в сентябре реконструкция была на "Востоке", в октябре - на "Могилевской" и "Фрунзенской".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все