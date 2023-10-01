Один клик - и ты под колпаком у экстремистов. Что рассказывают несостоявшиеся участники плана "Перамога"

Те, кто уже преступил закон, сейчас сожалеют, что пошли на поводу у кураторов-экстремистов. А те и рады продолжать зарабатывать на людском горе. Так ли анонимны переходы и анкетирование в экстремистских чат-ботах? Два года назад пропольские полицаи создали так называемый план "Перамога". Запустили бот по сбору личных данных белорусов. Где живут, какая сфера деятельности, чтобы впоследствии использовать этих людей в своих целях. Формировали списки радикалов, кого можно привлечь к терактам на территории нашей страны, в том числе подрывам на железной дороге. Кроме того, с помощью этих же фамилий в списках отмывались гранты, чтобы показать массовость западному грантодателю.

Так что чьей "перамогой" оказался этот план? Ячейка раздвоилась, подельники не поделили деньги, а на порог к белорусам, которые перешли по ссылке, обещавшей всем анонимность, снова пришли правоохранители. Впрочем, все это время мы предупреждали, найдут всех. Однако есть один интересный нюанс, в список участников "Перамоги" попали даже те люди, кто не завершил регистрацию в чат-боте: по ссылке перешли, ответили на пару вопросов и вышли из него. Как полицаи наживаются на фамилиях в списке так называемой "Перамоги"? Что расскажут ее несостоявшиеся участники? Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.



Помните, в 90-х была такая пирамида МММ. На фоне распада СССР она казалась тем самым светлым будущим. Один далеко не глупый жулик создал "компанию". Сам печатал билеты, продавал их за реальные деньги. И чем больше в пирамиде было участников, тем богаче становился жулик. Деньги в конечном счете вывозили грузовиками. Пирамида разрушилась. Жулик при деньгах, а люди с дырявыми карманами. Схема из 90-х.





Схема 20-х нашего века - собрать личные данные белорусов. Продать - перепродать: отмыть в финансовых отчетах для западных спонсоров. Вот вам - "Перамога". План! Чей план и чья "Перамога"?! Два года назад экстремисты из байполицай создали некий план. И чат-бот для регистрации. Пробежаться надо было по опроснику и ответить на интересующие террористов вопросы. Типа, где ты живешь, где работаешь, что умеешь и что готов делать. Расчет, безусловно, не на беглых бчб-шников, а на население внутри страны. Пообещали анонимность. Ответственность за эту деятельность взяли на себя все говорящие головы пропольских и пролитовских экстремистов. Шли дни-недели-месяцы. Ячейка полицаев раздвоилась на "Бел" и "Бай". И тут выяснилось, из полицаевского общака пропали деньги. Азаров умыкнул миллионы, не желая делиться со своими подельниками. Купрейчик - вроде как пароли от каких-то соцсетей. В общем, кому достались пароли от "Перамоги" и кто слил или продал базу данных людей из чат-бота, теперь вопрос со звездочкой.





"Насчет Байпола. Мы не знаем конкретно, где они сохранены, где зашифрованы. Нам Байпол говорит, мы с ними остаемся на связи о том, что они 100 % безопасность, поэтому эти новости не будут слиты, там они как-то специально зашифрованы. Мы не проверяли, мы не можем давать гарантии тому, что это на самом деле 100-процентная безопасность".



Вот так! Два года собирали данные, а потом оказалось, мы ничего не проверяли, знать не знаем, что там и как держится ли в сохранности?! Все на честном слове, и говорят, по ссылочке переходить было небезопасно. Ее разок - 2 года! Где ж вы были киберпартизаны! Или получали полицаевские откаты?



К сути вопроса. Так называемый план "Перамога" существует, как активная ссылка в интернет-паутине пару лет. Запустить план надо было быстро, и чтоб сразу было много переходов - равно много фамилий в базе данных. Тогда идею выйдет выгодно продать западному грантодателю. Это был закат 2020-го, кого-то там еще интересовал белорусский вопрос. Значит, деньги можно грести, только штампуй идеи и обосновывай в заявках на гранты. В интернете проплатили рекламу: Ютуб, Facebook, Instagram, Телеграм. Запустили вербовочную сеть среди своих.



"Да, моя тетя принимала участие во всех митингах и попросила меня вступить в план "Перамоги". Я туда зашла, вопросы мне не понравились, и я оттуда вышла",- рассказывает Ольга. Это пример, когда "ничего святого". Тщеславная пропольская змагарка, чтоб оказаться поближе к светлоликой революции, подставила и своих родных. Ольга, молодая многодетная мама. А ее тетка так хотела одобрения экстремистской верхушки, по-родственному настоятельно потребовала от племянницы пройти по ссылочке, анонимно, всего-то кнопка "Старт" на телефоне.





- Она, наверное, хотела быть всегда звездой. В Воропаеве ее особо никто не поддерживал в этом. Она уехала, была возможность ехать и в Польшу. Она думала, что там поднимется, там она станет звездой, но сначала пришлось поубираться, полы помыть, а потом уже ее заметили Латушкоко и Тихановская. Наверное, надо там и колбаску подрезать, и убраться за ними, а потом и ей дают возможность, чтобы она побыла таким шутом на всю страну даже, наверное, на весь мир. Моя тетя думает, что устроилась хорошо. Потянув за собой родственников, всех людей, которых она тянула здесь, она им ничем не помогла. Сама деньги забрала из фонда, когда еще их давали, и все люди остались у разбитого корыта, а она показала свое истинное змагарское лицо.



Итак, это лишь пример. К плану "Перамога". Экстремисты говорили, привлекли огромное количество подпольщиков. Сидят они, мол, в Беларуси и ждут часа, чтобы поднять восстание. Все анонимно! Хотя вот, как анонимно, если наши съемочные группы поговорили как минимум с шестью фамилиями из его списка. И это люди, которые не прошли регистрацию-анкетирование, а на втором-третьем вопросе покинули чат. Регистрация до финиша не дошла, а журналисты АТН с камерой на порог приехали. Как их данные оказались в списке?





- Понимаете, они тогда рассылали что-то. По-моему, это было с Т***.бая, наверное, еще с чего-то приходили какие-то боты. Я особо в них не разбирался. Скорее всего, это было так, что-то пришло, какая-то ссылка. Возможно, я на нее нажал, потом, когда начали приходить эти какие-то другие вопросы, я ну… закрыл и ушел.





- Я остановился на моменте, где от меня требовалось указать свою профессию и место работы. На этом моменте меня это очень сильно смутило. Это выглядело не очень приватно. Конечно, не хочется куда-то разглашать, кем ты работаешь, где ты работаешь, не совсем понимая, с какой целью это будет использоваться.

Как это происходит! Вроде безобидно, переходишь по ссылочке, там без фамилий, паспортных данных, на первом этапе заполняешь анкету - и тут уже видно как тебя могут использовать террористы в своих личных целях. Они руки не марают, казалось бы всего-то "клик"!



Этот клик - это адрес (виртуальный) ID, который остается навсегда - он один, а это, знаете ли, покруче паспортных данных сегодня. Так что, да кто прошел по ссылочке в чат-боте, автоматически попадает в базу и передают свои личные данные. Стереть их из списка невозможно! Что потом с ними делают? Не секрет, что различные базы с персональными данными людей в экстремистской среде продаются и перепродаются. В лучшем случае (в лучшем для белорусов, чьи данные утекли) в отчеты для западных фондов, чтоб продемонстрировать массовость.

В худшем, если в полицаевской среде - за этими фамилиями стоит галочка, готовы "к подпольной работе", утекут, например, в руки нацистов и террористов. А далее не имеет значения - радикал - значит пойдешь добровольно, оказался там случайно - шантаж, взрывай, жги военкоматы, пускай под откос поезда.

Любая база создается для того, чтобы собрать разведданные о белорусах - это первостепенная задача. А в спецслужбах сидят далеко не дураки. Есть в этой базе и действительно боевики радикалы - потенциальные, есть мирная массовка, а есть случайные, как ни странно, те, что даже не прошли регистрацию, но отпечаток в базе оставили - ID.



"Цифровой след в интернете в целом (не только в плане" Перамога") оставляется очень большой. И в современном мире мы следим довольно сильно во всех соцсетях. Как показывает пять последних лет, очень многое ненадежное, и следует быть более осторожным и внимательным к своим действиям", - предупреждает молодой мужчина из Могилева.



Итак, это люди, которые не завершили в силу разных причин регистрацию в плане "Перамога", а те, кто "финализировался", к ним приходят и продолжают приходить правоохранительные органы".