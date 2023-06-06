Один район - один проект: готовится новое фармацевтическое производство в Смиловичах

Это если не образец, то хороший пример реализации наших масштабных проектов, которые обозначил Президент, - "Один район - один проект". Мы убираем длительный недострой, где планировалась когда-то поликлиника, и будем строить детский сад. И в следующем году состоится ввод этого социального объекта в эксплуатацию. Смиловичи - это растущий населенный пункт, здесь строится жилье. И здесь много деток, которым нужно идти в детский сад. Поэтому мы говорим о комплексном развитии.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома