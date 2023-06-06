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Один район - один проект: готовится новое фармацевтическое производство в Смиловичах
Реализация государственной программы "Один район - один проект" стимулирует социально-экономическое развитие регионов. Так, в городском поселке Смиловичи Червенского района готовится к запуску новое крупное производство фармацевтического предприятия. Строительную площадку, актуальный цех и лабораторию сегодня посетил губернатор Минской области Александр Турчин.
Одна из задач инвестпроекта - выпускать новые, доступные и качественные лекарства, в том числе и по импортозамещению. В компании уже более 70 наименований лекарственных средств. Новое предприятие - это 50 дополнительных рабочих мест, здесь смогут работать и жители Смиловичей. К слову, сам поселок молодеет и развивается.
"Мы находимся на завершающей стадии строительства большого производственного комплекса. Он будет включать в себя еще административный и лабораторный модуль. Все это позволит нам после установки оборудования расширить нашу линейку препаратов полного цикла. Это будут твердые формы (таблетки и капсулы), мягкие формы (гели и мази), а также нестерильные жидкие формы (растворы, сиропы, спреи). Мы выделили линейку препаратов, которые сегодня остро востребованы на белорусском рынке. Это аэрозольные формы, которые позволяют лечить легочные патологии", - рассказала Марина Бесполова, директор фармацевтического предприятия.
Это если не образец, то хороший пример реализации наших масштабных проектов, которые обозначил Президент, - "Один район - один проект". Мы убираем длительный недострой, где планировалась когда-то поликлиника, и будем строить детский сад. И в следующем году состоится ввод этого социального объекта в эксплуатацию. Смиловичи - это растущий населенный пункт, здесь строится жилье. И здесь много деток, которым нужно идти в детский сад. Поэтому мы говорим о комплексном развитии.
Всего в Минской области реализуют более 40 проектов по госпрограмме "Один район - один проект" в таких сферах, как АПК, машиностроение и др.
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