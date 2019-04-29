Одиннадцати жителям Могилева вручены медали в честь 75-летия освобождения Ленинграда

В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады одиннадцати жителям Могилева вручены медали. В знак безмерной признательности не только подвигу на фронте, но и борьбе за жизнь. Всего же в городе проживает 21 блокадник, перенесший 900 дней нечеловеческих страданий. Тем, кто не смог прийти на торжественное мероприятие, памятные медали вручат на дому.



В этом году памятный знак будет вручен 96-ти тысячам блокадников по всему миру.