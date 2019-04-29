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Одиннадцати жителям Могилева вручены медали в честь 75-летия освобождения Ленинграда
В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады одиннадцати жителям Могилева вручены медали. В знак безмерной признательности не только подвигу на фронте, но и борьбе за жизнь. Всего же в городе проживает 21 блокадник, перенесший 900 дней нечеловеческих страданий. Тем, кто не смог прийти на торжественное мероприятие, памятные медали вручат на дому.
В этом году памятный знак будет вручен 96-ти тысячам блокадников по всему миру.
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