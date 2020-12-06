Поспорить с тем, что "один в поле не воин" решил мужчина на Партизанском проспекте в Минске. Сегодня он попытался устроить одиночный пикет. Разгуливал посреди дороги, мешал автомобилистам и создавал аварийные ситуации. Мимо проезжали бойцы ОМОНа, которые задержали нарушителя.