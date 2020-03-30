Одинокие и пожилые люди должны быть окружены заботой и вниманием

Для тех, кто остался в эти дни дома, работают горячие линии. Благодаря им службы принимают заявки по доставке лекарств, а также продуктов заявителю. По такому принципу работают многие организации, в том числе и Красный Крест. Совместно с центрами соцобслуживания специалисты и волонтеры посещают на дому пенсионеров, которыенуждаются в помощи. В регионе почти 85 тысяч одиноко проживающих пожилых людей. Все они сейчас под особым вниманием.