Одинокие пожилые и люди с ограниченными возможностями после COVID-19 проходят реабилитацию в санаториях

Сегодня наши врачи делают все возможное. Количество выздоровевших и выписанных из больниц, безусловно, заставляет гордиться их работой.



А что происходит после того, как пациенту сообщают: здоров? Может ли он сразу вернуться к привычному ритму жизни? Здесь медики рекомендуют не торопиться. Особенно людям старшего поколения. Важна плановая реабилитация, и желательно тоже под присмотром специалистов.



Глава государства поручил Министерству труда и соцзащиты взять вопрос под контроль и обеспечить должное долечивание одиноких пожилых и людей с ограниченными возможностями в санаториях. У ведомства есть 4 здравницы. По две в Минской и Брестской областях.



Пока стартовали с центрального региона. Впрочем, по всей стране к работе уже подключились и профсоюзы. Анастасия Бенедисюк изучила предложения.



Максиму Князеву - 52! Еще несколько недель назад, ослабленный, в инфекционной больнице в Гродно он боролся с коронавирусом. А теперь на зависть соседям занимается на тренажере.



Вдвойне полезно на свежем воздухе: вокруг сосны да ели. Понятно, все в меру и без фанатизма. Как-никак, инфекция отразилась на легких.







"Неман-72" - это профсоюзный санаторий.

Именно на его базе в середине мая Гродненская университетская клиника открыла отделение реабилитации и долечивания пациентов, переболевших инфекцией. Все заселены в один корпус. Остальные пустуют, т.е. по путевкам в санаторий не заселяют. Для тех, кто после COVID-19, как никогда, важен покой и щадящее восстановительное лечение.

Татьяна Логис, врач-реабилитолог Гродненской университетской клиники:

"Пациенты здесь находятся для того, чтобы восстановить дыхательную функцию, чтобы предотвратить тяжелое осложнение, в частности, пневмофиброз, и убрать остаточные явления после перенесенной инфекции".

Такая реабилитация Зенону Маркевичу сродни глотку свежего воздуха - только здесь им упиваться можно. Этого так не хватало в палате: несколько недель пенсионер провел в четырех стенах клиники. И после выписки предстояло примерно то же самое в квартире. В Гродно мужчина живет один.

Вообще в этот санаторий переболевшие поступают со всей области. Самому возрастному - 83. На момент съемки в отделении под меднаблюдением находились 57 человек. И это не предел. Коечный фонд корпуса рассчитан на 100 отдыхающих.

Все комнаты - двухместные, трехместные. Есть санузел с душевой кабиной. Телевизор, холодильник.

Корпус - в три этажа. Расселяют во возрасту и физсостоянию. Что до досуга, скучать не приходится. Палки в руки - и на скандинавскую ходьбу. Для многих это новое увлечение.

Да что там ходить. При таком режиме скоро бегать можно будет.

Реабилитация - важный этап на пути к полному выздоровлению.

Во многих областях сегодня откликнулись. Реабилитация - важный этап на пути к полному выздоровлению. И разумеется, максимальное внимание переболевшим одиноким старикам и инвалидам. Ослабленный и без того организм требует внимания. Оказать необходимую помощь старшему поколению требует и наш Президент, поручение Министерству труда и соцзащиты. Так, с 20 мая к реабилитации подключились два подведомственных санатория в Минской области - сегодня в них поправляют здоровье больше 90 человек.

Это санаторий под Молодечно "Вяжути". Пандусы, удобные лифты, номера без порогов, поручни в санузлах. Создана безбарьерная среда.

Место живописное: лес, здесь и река Вилия, пруд облагороженный. Из процедур - электролечение, светолечение, массаж. Добавляют сил фиточай, кислородный коктейль.

Вся реабилитация - на безвозмездной основе, курс длится в среднем 14 дней.

Эти мужчины и женщины больше не выделяют вирус во внешний мир, у каждого по несколько отрицательных тестов. Они неукоснительно выполняют все рекомендации врачей, самостоятельно занимаются на турниках, скандинавской ходьбой - все, чтобы набраться максимальных сил.