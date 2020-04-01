Одинокие пожилые люди в эти дни не остаются без помощи

Купить продукты, принести рецепт или лекарства, оплатить коммунальные услуги. Вместе с представителями профсоюзов, отделений почты, соцработниками, специалистами Красного Креста работают и волонтеры. Причем, не только в больших городах, но и на селе. В агрогородках также действуют горячие линии - заявки от тех, кому нужна помощь, принимают в сельсоветах. При необходимости привезут не только самое необходимое, а, например, поколоть дрова приедут. Андрей Ястребов - о чутком отношении друг к другу.



Рабочий телефон Дашковского сельского исполкома - постоянная горячая линия для местных жителей. Забот хватает - все-таки с полтысячи одиноко проживающих на территории. И в эти дни, когда пожилые люди остаются дома, без волонтеров пришлось бы нелегко. Артур Шкурко, например, педагог местной школы, но тоже предлагает свою помощь. Все-таки, говорит, свои люди.







Помощь приходит и в самые отдаленные поселки

Многие в эти дни поддержали движение "Доброе сердце". И в городах, и в отдаленных поселках. Даже, если просто купить батон хлеба. Еще никому не отказали. Для тех, кому тяжело из дома выйти, это неоценимая помощь. Педагоги, медработники, целые организации подключились к благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается - пожилые и одинокие люди. Частые гости у них сейчас и профсоюзы, соцслужбы и Красный Крест. Во всех регионах страны.





Самозанятость спасает от весенней хандры

Римма Николаевна в эти дни посвятила себя искусству. Возраст не скрывает - в свои 82 занялась вязанием. Ее таланту, а еще авторским пледам позавидовали бы многие. Эти - в подарок друзьям. Согреют в холода не хуже чая с вареньем.