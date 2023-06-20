ОДКБ: помощь на бумаге или на деле? - ответы в новом выпуске "По форме"

За последний год Беларусь значительно увеличила свой военный потенциал. Оборонный кулак продолжает формироваться не только внутри страны, но и за ее пределами. Организация Договора о коллективной безопасности стремительно развивается. В этом году председательствует Беларусь. Кто в случае агрессии подставит плечо нашей стране и в каких случаях Синеокая протянет руку помощи - в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Уверена, поговорку про имей сто друзей знают все. И если проанализировать конфликт в Украине, то понимаешь, насколько важна помощь и поддержка союзников. В случае с нашей южной соседкой - это пример от обратного. На протяжении последних лет она отворачивалась от своих собратьев и кусала им руки. Партнеров и друзей искала в противоположной стороне. Правда, не учла, что оттуда сквозит вовсе не помощью, а собственными корыстными интересами. Результат такого кровавого союза мы наблюдаем теперь каждый день.

Еще одна угроза - чувствительные регионы планеты. Военно-политический пожар по-прежнему может вспыхнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Попытки разжигания конфликтов будут только усиливаться. И на острие опасности по-прежнему больше всех находится Беларусь. Южная и западная границы сегодня особо уязвимы. Новое вооружение - это замечательно, понятно. Но решающим фактором всегда остаются люди - высококвалифицированные специалисты. И в случае военного конфликта - это лучшая помощь.

Для этого и была создана ОДКБ. 6 государств с отлично подготовленной армией готовы вступиться друг за друга. Но когда и как - давайте разберемся.

Начну с фактов. Январь 2022 года. Пылающий беспорядками Казахстан. Президент Токаев обращается к лидерам стран ОДКБ за помощью. Миротворческие силы в кратчайшие сроки выдвигаются на восток. Спустя шесть дней миротворцы покинули страну. Страна снова размеренно дышит. В истории организации это первый случай миссии.





В отличие от НАТО Договор не предполагает создание военного блока. Вместо этого участники согласовывают свои действия ради коллективной безопасности. Но есть и схожие принципы работы. В случае если на одно из государств нападут, остальные члены ОДКБ будут рассматривать это как агрессию и против них тоже. В этом случае они должны стразу предоставить партнеру необходимую помощь, в том числе и военную.

В 2023 году в организации председательствует Беларусь. В мае Президент Александр Лукашенко провел встречу с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Главнокомандующий еще раз подчеркнул важнейший принцип существования Договора - единство в ОДКБ. Он назвал это залогом сохранения суверенитета и независимости ее участников.

В свете председательства Беларусь выделила следующие приоритеты работы: вопрос урегулирования кризисных ситуаций. Предпринимаются все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности в отдельных государствах СНГ. Уже упрощена процедура транзита контингентов с вооружениями и военной техникой через территории государств-членов. Важнейший шаг - укрепление военной составляющей. В принципе в этом направлении у организации все отлично - ряд совместных учений ежегодно проводится на территории стран-участников. И 2023-й не станет исключением. И еще. Прорывом в сотрудничестве можно назвать создание подразделения радиационной, химической и биологической защиты. То есть в случае биологической угрозы международная команда специалистов немедленно отправится на устранение и ликвидацию последствий. Впервые свои возможности новые войска продемонстрировали на учениях "Взаимодействие-2022" в Казахстане.