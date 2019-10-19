Одна из крупнейших солнечных электростанций страны находится в Брагинском районе

Во всем мире сегодня постепенно переходят на зеленые технологии. В том числе в энергетике. В ногу с общемировой тенденцией идет и Беларусь. Как пример - одна из крупнейших солнечных электростанций страны, которая находится в Брагинском районе. Технологический парк возвели в 2016 году. Его мощность составляет 18 мегаватт. Для сбора солнечной энергии установили 90 тысяч панелей. Этого хватает, чтобы обеспечивать почти 4 района Гомельской области. Электростанция лечит экономику чернобыльского района и одновременно создает базу энергетической безопасности страны, делая ее менее зависимой от углеводородного сырья.



В солнечном парке побывала Анна Ковалева.



Так начинается рабочий день на одной из крупнейших солнечных электростанций страны. На 40 гектарах под лучами "загорают" 90 тысяч панелей. Чтобы обслуживать такой парк техники, достаточно всего двух человек, ведь все автоматизировано.



Сегодня повезло. День солнечный. В 11 часов утра мощность уже 13 мегаватт. В полдень она достигнет максимального значения.



Кстати, оно составляет 18 мегаватт. Этого хватает, чтобы обеспечить практически 4 района Гомельской области. Максимальное количество энергии можно получить при хорошем солнце и (как ни странно) при прохладной погоде. Тогда сама панель почти не нагревается, она превращает солнечные лучи в электроэнергию постоянного тока. Далее подает ее в общую сеть.



Кстати, строить солнечный парк начали в 2016 году. Объем инвестиций составил 24 миллиона евро. И сегодня благодаря их освоению удается получать деньги буквально из воздуха. Когда выбирали будущую прописку электростанции, Брагин отметили сразу. Ведь это самый южный район страны. Здесь даже световой день на 23 минуты длиннее, чем в Гомеле или в Минске. При этом такой проект на этой территории поможет улучшить экономику района.



Вообще, Брагин - особенная земля. Она пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда из района уехали 29 тысяч человек. С годами многие вернулись. И землю надо было возрождать новыми проектами, при этом думать об экологии. Сегодня, через 30 с лишним лет, именно такие зеленые технологии и варианты освоения некогда покинутых земель оказались очень востребованными.



