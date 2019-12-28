Одна из самых больших резиденций белорусского Деда Мороза находится в Гомельской области

Маленьких гостей сказочный герой вместе со Снегурочкой принимает в Национальном парке "Припятский". Здесь разбили целый развлекательный комплекс. На его территории дом кудесника, ветряная мельница и владения Бабы-яги. В колоритном трактире юных гостей угощают горячим чаем с блинами и блюдами, приготовленными прямо на костре по старинным рецептам Полесского региона. Особенность полесской резиденции в том, что у местного Деда Мороза есть свое подворье с необычными питомцами. Один из них - благородный олень Кузя - уже успел стать символом полесской резиденции. А в сафари-парке на 260 гектарах можно увидеть диких кабанов, лосей, косуль и других диких животных.



Работает в резиденции и почта Деда Мороза.

