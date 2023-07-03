Одна из самых спортивных локаций расположена возле "Чижовка-Арены" в Минске

Свой репортаж Кристина Камышначала со слов благодарности нашим дедам и прадедам за то, что они когда-то, 3 июля, освободили Минск и даровали нам Победу. Все, что есть сегодня - достижения и успехи - были бы невозможны, если бы они тогда в 40-х не выстояли. Потому спасибо за нашу Независимость! Мы ею дорожим и никогда не отдадим!

Столица, действительно, празднует, подготовлено много площадок. И по нашему субъективному мнению самая спортивная локация расположена возле "Чижовка-Арены". Тому есть доказательство! Ведь уже в восемь утра здесь люди вышли на старт.

Так стартовали традиционные соревнования на лыжероллерах "Радость рассвета". Всего выступило около 400 участников. Свои силы пробовали юные биатлонисты и лыжники со всей страны - от Витебска до Гомеля, от Гродно до Могилева. Это дети, которые профессионально занимаются спортом. Турнир состоялся в восьмой раз. Забеги проходили в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Призы получили атлеты, которые заняли с первого по пятое места. Детям кроме экипировки вручались новенькие лыжероллеры. Были отмечены и их тренеры.

Столица Беларуси является мощным спортивным ядром. Наши атлеты всегда с честью выступают на различных турнирах, занимают призовые места. Поэтому неспроста еще в апреле Минск был определен в качестве Спортивной столицы СНГ. Был торжественно вручен сертификат.

Праздничная концертная программа здесь стартует в 13:00. В 19:00 начнется дискотека. А в 23:00 ожидается фейерверк. Всех с праздником! Коллеги, эфирную эстафету возвращаю вам!