На мотоцикле вокруг света! Белоруска впервые отправится в одиночное мотопутешествие

Впервые в истории белоруска отправится в одиночное мотопутешествие по всем правилам кругосветки. В планах у Екатерины Дубаневич - проехать сто тысяч километров и посетить около 25 стран. Путешествие займет полтора года. Завтра в полдень пройдет онлайн-конференция с отважной мотоциклисткой. Подключайтесь и задавайте сейчас свои вопросы на сайте tvr.by.