Одна на мотоцикле вокруг света! Впервые белоруска отправится в одиночное мотопутешествие

Одна на мотоцикле вокруг света! Впервые в нашей истории белоруска отправится в одиночное мотопутешествие по всем правилам кругосветки. В планах у смелой девушки Екатерины Дубаневич проехать 100 тысяч километров и посетить порядка 50 стран мира. Путешествие займет полтора года и начнется уже 18 августа. О подготовке к непростому маршруту и о том, почему так важно идти к своей мечте, и как она собирается презентовать Беларусь, девушка рассказала во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.