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Одна на мотоцикле вокруг света! Впервые белоруска отправится в одиночное мотопутешествие
Одна на мотоцикле вокруг света! Впервые в нашей истории белоруска отправится в одиночное мотопутешествие по всем правилам кругосветки. В планах у смелой девушки Екатерины Дубаневич проехать 100 тысяч километров и посетить порядка 50 стран мира. Путешествие займет полтора года и начнется уже 18 августа. О подготовке к непростому маршруту и о том, почему так важно идти к своей мечте, и как она собирается презентовать Беларусь, девушка рассказала во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.
Это не первое мотопутешествие девушки в одиночку. Под хэштегом "Катя катит" отважная белоруска регулярно размещает отчеты из своих поездок. А в этот раз желающие смогут наблюдать за передвижениями мотоциклистки онлайн при помощи спутникового трекера. Пожелаем Катерине удачи и ровных дорог! А подробную текстовую версию и видеотрансляцию конференции можно найти на сайте tvr.by, YouTube-канале и в социальных сетях Агентства теленовостей.
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