"Одно на двоих": в Минске презентовали документальную драму о подвиге белорусских летчиков-героев

Премьера байопика "Одно на двоих" к пятилетию трагедии в Барановичах. 30 апреля документальная драма о подвиге героев Беларуси - летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко - выйдет на широкий экран. Накануне ее впервые увидел актерский состав и журналисты. Закрытый пресс-показ прошел в кинотеатре "Москва". Российский фильм "Небо" брали за стандарт производства.



16 месяцев восстанавливали события рокового 19 мая, когда майор и лейтенант увели падающий Як-130 от жилых домов и ценой собственной жизни спасли сотни белорусов. Консультантами выступали представители Министерства обороны и семьи героев Беларуси.

Иван Павлов, режиссер фильма "Одно на двоих": "Первой фамилией идет главный консультант Владимир Леонидович Ничипорчик, отец, летчик-снайпер. Постоянное общение с ним, постоянное раздумье - задавать этот вопрос или нет, чтобы лишний раз не тревожить. В какой-то момент я понял, что человек сильный, если нужно для фильма, то вопрос можно задать".

Композитор Леонид Ширин специально для фильма написал песню-посвящение подвигу летчиков.