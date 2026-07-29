Одно окно - 100 решений: как в Новополоцке помогают людям быстро и качественно

От заявления до решения вопроса. Вот уже больше двух десятков лет в Беларуси работает служба, которая помогает людям быстро, а главное качественно решать возникающие вопросы. Одно окно - 100 решений! Сегодня такие ведомства созданы в каждом крупном населенном пункте республики. В Новополоцке служба "одно окно" работает с 2006 года. За время существования количество административных процедур увеличилось кратно: начинали с 20, сегодня только для населения этот список расширен до 219. Юридические же лица могут обратиться с заявлением по 145 процедурам.

Наталья Королькова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Новополоцкого горисполкома:

"С каждым годом количество обращений в службу "одно окно" увеличивается. По результатам прошлого года мы приняли почти 12 тысяч заявлений от граждан по осуществлению административных процедур. Зато за первое полугодие 2026 года мы уже приняли 7737 заявлений. И это только от физических лиц, от юридических лиц - 1355 заявлений на осуществление административных процедур".

Удобство и комфорт посетителей - ключевое. В 2021 году новополоцкая служба претерпела модернизацию. И сегодня ведомство располагается в отдельном помещении местного горисполкома. Удобные зоны ожидания, детский уголок с национальным колоритом и, обязательно, безбарьерная среда - все сделано для того, чтобы посещение было не только полезным, но и приятным.