Одно из крупнейших учебных учреждений Молодечненского района - гимназия № 10 - празднует юбилей

Тысяча учеников, более сотни педагогов и 30 лет почетного пути. Юбилей празднует одно из самых крупных учебных учреждений Молодечненского района - гимназия под номером 10.

В портфолио победы на международных олимпиадах и творческих конкурсах. Гимназия-новатор делает акцент на углубленное изучение предметов и не первый год удерживает звание лучшей в городе и области. Школьные хроники в репортаже Татьяны Божко (видео).