ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Одно из крупнейших учебных учреждений Молодечненского района - гимназия № 10 - празднует юбилей

Тысяча учеников, более сотни педагогов и 30 лет почетного пути. Юбилей празднует одно из самых крупных учебных учреждений Молодечненского района - гимназия под номером 10.

В портфолио победы на международных олимпиадах и творческих конкурсах. Гимназия-новатор делает акцент на углубленное изучение предметов и не первый год удерживает звание лучшей в городе и области. Школьные хроники в репортаже Татьяны Божко (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все