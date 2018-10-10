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Одно из крупнейших захоронений Великой Отечественной войны найдено под Гомелем
Место, где массово расстреливали людей, обнаружили местные жители. К делу подключились военные. Найдено около сотни скелетов. Однако, по предварительной оценке, счет может идти на тысячи: братская могила тянется почти на километр. Работы продолжатся до конца октября. На месте раскопок побывала Анна Ковалева.
Обещание, данное солдату, выполнил Владимир Котов. Пару лет назад купил архивные аэроснимки. На фото четко видна траншея, в которую падали люди. Мужчина обратился к местным властям, дело сдвинулось. Весной этого года военные начали разведку на местности. Сейчас стадия активных раскопок.
С начала поисковой операции подняты останки 91 человека. Среди них 23 военнослужащих, остальные - мирных жителей.
По историческим данным, в начале войны в этом месте люди сами выкопали противотанковый ров, который и стал для них братской могилой.
Историки предполагают, что здесь могут находиться тысячи останков.
В госархиве Гомельской области до сих пор хранится вот этот документ: акт от 20 мая 44-го. В нем говорится, что тремя годами ранее, в 41-м, немцы заняли село Красное и начались массовые расстрелы.
Правда, точное место удалось найти лишь 77 лет спустя. Могила жертв войны длиной почти километр. После войны ее сровняли с землей. Сегодня жители Красного потянулись к месту раскопок, чтобы предложить помощь: кто техникой, кто рабочими руками.
Останки погибших планируют перезахоронить по всем правилам. А местные жители мечтают, чтобы на этом месте возвели мемориал с часовней в память о жертвах войны.
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